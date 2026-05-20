Il ricordo dei sorrisi e i pianti dei parenti Ama finché puoi

Le immagini condivise dai media mostrano i momenti felici e le lacrime dei familiari, che cercano di mantenere vivo il ricordo di chi hanno perso. La passione per il mare e gli abissi rimane impressa nelle fotografie pubblicate, dove i sorrisi luminosi si mescolano alle lacrime. La vicenda coinvolge persone che avevano condiviso interessi e emozioni profonde, e le immagini catturano quei ricordi di una vita dedicata all’amore per il mare.

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Le vuole ricordare con il sorriso, quel sorriso radioso che avevano quando potevano vivere insieme la passione comune per gli abissi marini, quello che mostrano nelle foto pubblicate dai giornali da quando il loro mare le ha inghiottite. Carlo Sommacal ha appena saputo che è di sua moglie Monica Montefalcone il corpo recuperato nella grotta sottomarina dell'atollo di Vaanu, alle Maldive, insieme a quello di Federico Gualtieri. Quello di sua figlia Giorgia sarà riportato in superficie oggi. È questione di ore per il team finlandese di specialisti arrivato per riportare a casa le vittime della tragedia di giovedì scorso. Era la notizia che aspettava da quando ha saputo che sua moglie e sua figlia non erano più riemerse da un'immersione subacquea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il ricordo dei sorrisi e i pianti dei parenti. "Ama finché puoi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video After signing the divorce papers, she turns to the villain boss and calls him husband every night! Sullo stesso argomento Iran, i parenti dei turisti italiani bloccati attendono il ritorno dei cari a FiumicinoÉ in arrivo a Fiumicino da Muscat, in Oman, un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati e trasferiti da Dubai in Oman con assistenza... L'attacco dei giganti, in Giappone ora puoi avere il look dei personaggi grazie a una collaborazione con MAPPAL'attacco dei giganti oggi è protagonista di una campagna che parla di stile, bellezza e trasformazione, tutto per tenere vivo l'interesse dei fan.