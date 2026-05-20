Il razzismo della destra e il caso di Modena | la nuova puntata di Scanner Live
Dopo gli eventi avvenuti a Modena il 16 maggio, si è riacceso il dibattito pubblico su temi come immigrazione, cittadinanza e razzismo. Le polemiche politiche si sono intensificate e sono stati diffusi numeri che spesso non corrispondono ai fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e cittadini, alimentando discussioni su comportamento e responsabilità di vari attori in questa situazione. La questione ha riacceso le tensioni tra diverse opinioni sul ruolo della destra nel contesto sociale.
Dopo i fatti di Modena del 16 maggio, il dibattito pubblico su immigrazione, cittadinanza e razzismo si è riacceso tra polemiche politiche e dati spesso distorti. Nella nuova puntata di Scanner Live, stasera alle 21 Valerio Nicolosi ne parlerà con Eleonora Camilli, Ouidad Bakkali, Angelo Boccato, Leonardo Bianchi e Djarah Kan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La tentata strage a Modena di El Koudri e il razzismo di Stato della destra - Scanner Live
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