Un insegnante è rimasto ferito durante un episodio avvenuto in una scuola, coinvolgendo uno studente. L'insegnante ha dichiarato che il fatto più grave è stata la rissa e ha aggiunto che non intende sporgere denuncia. Secondo lui, il problema principale risiede nel comportamento del giovane e nella scena di violenza che ha coinvolto altri studenti. La questione riguarda quindi un episodio di aggressione avvenuto tra studenti all’interno dell’istituto.

"Se il ragazzo non comprende che il vero problema è la rissa che stava inscenando con i suoi coetanei e che questi comportamenti non possono essere tollerati in una struttura scolastica, allora non ha capito quale sia il vero problema in tutta questa vicenda". Parla così, a mente fredda, il professore sessantenne referente del distaccamento dell’ Isis Bernocchi di Legnano, colpito lunedì alla testa da uno studente durante una zuffa scoppiata tra tre ragazzi. Dimesso dall’ospedale già nella giornata di ieri con alcuni punti di sutura alla testa, preferisce restare anonimo ma vuole chiarire quanto accaduto nella scuola. "Sono tutti ragazzi sedicenni che conosco bene, con i quali ho sempre avuto un ottimo rapporto – spiega il docente, referente per il distaccamento all’Ex Medea –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il prof ferito dallo studente: "È la rissa il fatto grave. Non sporgerò denuncia"

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