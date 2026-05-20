Il principe tifoso
Il legame tra la famiglia reale inglese e il calcio è stato tradizionalmente caratterizzato da un atteggiamento formale e riservato. Non si sono mai registrati coinvolgimenti diretti o manifestazioni pubbliche di passione sportiva da parte dei membri della famiglia. Le occasioni ufficiali e gli eventi istituzionali hanno di solito mantenuto una distanza rispetto alle manifestazioni sportive. Solo in alcune circostanze si sono notati segnali di interesse, senza però mai sfociare in atteggiamenti più spontanei o personali.
Il rapporto tra la famiglia reale inglese e il calcio è sempre stato abbastanza formale e distaccato. Tutti ricorderanno l'immagine della regina Elisabetta che consegna la Coppa Rimet a Bobby Moore dopo il 4-2 alla Germania nella finale del 1966, ma per il resto si è preferito mantenere una certa discrezione: troppo importante il calcio per la cultura del Paese, forse, per poter prendere una posizione decisa. I Windsor hanno i loro sport - gli sport dell'aristocrazia: l’ippica - una delle più grandi passioni della regina Elisabetta - e il polo, praticato spesso da Filippo di Edimburgo e più avanti anche da Carlo e William. Più apprezzato il rugby, meno il tennis: pare che la regina Elisabetta lo considerasse noioso, tanto da essersi presentata a Wimbledon solo quattro volte in oltre 70 anni di regno. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
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