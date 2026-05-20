Il principe tifoso

Il legame tra la famiglia reale inglese e il calcio è stato tradizionalmente caratterizzato da un atteggiamento formale e riservato. Non si sono mai registrati coinvolgimenti diretti o manifestazioni pubbliche di passione sportiva da parte dei membri della famiglia. Le occasioni ufficiali e gli eventi istituzionali hanno di solito mantenuto una distanza rispetto alle manifestazioni sportive. Solo in alcune circostanze si sono notati segnali di interesse, senza però mai sfociare in atteggiamenti più spontanei o personali.

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