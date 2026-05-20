Il Principe della Follia proiezione evento a Bastia

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera al cinema Esperia di Bastia viene proiettato il film “Il Principe della Follia”. L’appuntamento è alle 21 e fa parte di un evento dedicato alla visione di questa pellicola. La proiezione si svolge in un’unica serata e si rivolge a chi desidera assistere alla rappresentazione cinematografica. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla durata o sui partecipanti dell’evento. La serata si svolge in un ambiente pubblico e aperto al pubblico.

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Proiezione-evento questa sera al cinema Esperia di Bastia: alle 21 si vedrà “Il Principe della Follia“ del regista Dario D’Ambrosi che sarà in sala con i protagonisti Andrea Roncato, Stefano Zazzera, Mauro Cardinali (nella foto di Cinzia Zamponi), attore umbro molto apprezzato per il suo talento in teatro, al cinema e in tv. Regista e interpreti incontreranno il pubblico in un dibattito coordinato da Simone Rossi. “Il Principe della Follia“, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è il nuovo lavoro di Dario D’Ambrosi, creatore del Teatro Patologico, regista da sempre impegnato nella rappresentazione di pensieri e comportamenti di persone affette da malattia mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Il Principe della Follia“, proiezione evento a Bastia
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