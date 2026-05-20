Il Principe della Follia proiezione evento a Bastia

Questa sera al cinema Esperia di Bastia viene proiettato il film “Il Principe della Follia”. L’appuntamento è alle 21 e fa parte di un evento dedicato alla visione di questa pellicola. La proiezione si svolge in un’unica serata e si rivolge a chi desidera assistere alla rappresentazione cinematografica. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla durata o sui partecipanti dell’evento. La serata si svolge in un ambiente pubblico e aperto al pubblico.

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