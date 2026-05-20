Il piano di Glovo per evitare di sfruttare i rider

Glovo ha presentato al tribunale di Milano una richiesta per modificare le condizioni di pagamento dei rider, con l’obiettivo di evitare un nuovo intervento giudiziario. La società ha proposto di aumentare le tariffe orarie e di migliorare le modalità di retribuzione, cercando di rispondere alle contestazioni legali già sollevate in passato. La proposta mira a rivedere gli accordi contrattuali senza adottare altre misure di carattere legale o disciplinare. La decisione spetta ora ai giudici, che dovranno valutare la richiesta.

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Per uscire dal controllo giudiziario ha proposto al tribunale di Milano di pagarli di più e agevolare la stipula di un contratto collettivo Foodinho, la società italiana che gestisce il servizio di consegne a domicilio Glovo, ha proposto al tribunale di Milano un piano per uscire dal controllo giudiziario, la misura che la procura le aveva imposto accusandola di aver sfruttato i rider, cioè i fattorini che si occupano delle consegne. Il piano prevede aumenti di stipendi e l’istituzione di un nuovo contratto collettivo: la procura ha fatto sapere che se Glovo lo realizzerà darà il proprio parere positivo alla revoca della misura. Sugli... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il piano di Glovo per evitare di sfruttare i rider ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il piano di Glovo per evitare lo sfruttamento dei suoi riderPer uscire dal controllo giudiziario ha proposto al tribunale di Milano di pagarli di più e agevolare la stipula di un contratto collettivo Foodinho,... Leggi anche: Svolta Glovo, c’è il sì della Procura al piano per i rider: verso la revoca del commissariamento Almeno 14 euro all'ora, aumenti di 200 euro al mese e consegne da 3 euro. La svolta per i rider Glovo: il nuovo piano dopo le accuse di caporalato x.com Il piano di Glovo per evitare lo sfruttamento dei suoi riderPer uscire dal controllo giudiziario ha proposto al tribunale di Milano di pagarli di più e agevolare la stipula di un contratto collettivo ... ilpost.it Glovo aumenta la paga dei rider dopo il commissariamentoDal primo giugno la società porterà il compenso orario da 10 a 14 euro lordi. Previsti anche aumenti minimi per ogni consegna e nuovi incontri con i sindacati ... businesspeople.it