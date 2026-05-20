il pentagono taglia da quattro a tre le brigate in europa

Il Pentagono ha comunicato la riduzione delle brigate di truppe statunitensi in Europa, passando da quattro a tre unità. Questa decisione riporta il numero di forze sul continente ai livelli registrati nel 2021. La modifica riguarda esclusivamente le forze di combattimento presenti nella regione e non influisce sulle altre capacità militari degli Stati Uniti in Europa. La diminuzione si inserisce in un quadro di ristrutturazione delle forze statunitensi nel continente.

Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe Usa in Europa da quattro a tre. Ciò riporta i loro livelli ai valori registrati nel 2021. La decisione, si legge in una nota, «è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, Paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti». Il Pentagono stabilirà la collocazione definitiva delle tre brigate e di altre forze statunitensi in Europa «sulla base di ulteriori analisi relative ai requisiti strategici e operativi degli Stati Uniti, nonché in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell’Europa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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