Il Pentagono riduce da quattro a tre le Brigate in Europa Decisione per promuovere l’America First di Trump

Il Pentagono ha annunciato la riduzione delle Brigate in Europa da quattro a tre, riportando così il numero totale di truppe agli stessi livelli del 2021. La decisione comporta una diminuzione di circa 4.000-4.700 soldati. La scelta si inserisce in un contesto di riorganizzazione militare e viene attribuita a una strategia di rafforzamento dell’approccio “America First” adottato durante l’amministrazione precedente. La riduzione delle forze si concretizza in un calo numerico e di presenza nella regione.

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Una riduzione di truppe che riporta il loro numero ai livelli del 2021 e che numericamente coincide con una diminuzione di circa 4mila-4700 uomini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe Usa in Europa da quattro a tre. Una decisione concepita per promuovere l’agenda “America First” del Presidente Trump in Europa e in altri teatri operativi”, spiega una nota della Difesa Usa, che aggiunge: “Il Dipartimento determinerà la destinazione finale di queste e altre forze statunitensi in Europa sulla base di un’ulteriore analisi dei requisiti strategici e operativi degli Stati Uniti, nonché della capacità dei nostri alleati di contribuire con le proprie forze alla difesa dell’ Europa “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Pentagono riduce da quattro a tre le Brigate in Europa. “Decisione per promuovere l’America First di Trump” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video U.S. cuts troops in Europe to pre2022 levels, Poland deployment delayed | Morning Report Sullo stesso argomento Usa, il Pentagono riduce da quattro a tre le brigate in EuropaIl Pentagono in una nota ha reso noto di aver “ridotto da quattro a tre il numero totale di Brigate di Combattimento assegnate all’Europa”. America First: il Pentagono riduce le brigate Usa in EuropaIl Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe Usa in Europa da quattro a tre. #USA #UE Il Pentagono annuncia la #riduzione delle #brigate da combattimento USA in Europa da 4 a 3. Decisione concepita per promuovere l’agenda 'America First' e per incentivare gli alleati NATO ad assumersi la responsabilità della difesa convenzi x.com America First: il Pentagono riduce le brigate USA in EuropaLa stoccata alla Nato: assumetevi la responsabilità primaria della difesa dell'Europa L'articolo America First: il Pentagono riduce le brigate Usa in Europa proviene da Open. msn.com Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato: Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio ContinenteIl Pentagono ha annunciato la sospensione dell'invio di ulteriori truppe in Polonia, nell'ambito della riduzione complessiva delle forze statunitensi in ... fanpage.it Quindi gli Stati Uniti non hanno speso trilioni per la difesa europea negli ultimi 50 anni? reddit