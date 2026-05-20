Il Pd Osimo contrario alla discarica di Montefano | È stato fatto ' il gioco delle tre carte' Ci opporremo sempre al progetto

Da anconatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Osimo ha espresso opposizione alla decisione dell’Ata di Macerata di realizzare una nuova discarica provinciale a Montefano, precisamente a Fratte, una località vicina alla frazione di Passatempo. La sezione locale critica la modalità con cui è stata presa la delibera, definendola come un’operazione poco trasparente. La posizione del partito è chiara e immediata: si opporranno in ogni modo al progetto, ritenendo che questa scelta non sia favorevole alla comunità.

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OSIMO – Il Pd di Osimo protesta contro la scelta dell’Ata di Macerata di costruire la nuova discarica provinciale a Montefano, per la precisione a Fratte, in quanto troppo vicina alla frazione di Passatempo. Ciò potrebbe comportare evidenti problemi ambientali e di salute per i residenti.«Come. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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