Il Pd Osimo contrario alla discarica di Montefano | È stato fatto ' il gioco delle tre carte' Ci opporremo sempre al progetto

Il Partito Democratico di Osimo ha espresso opposizione alla decisione dell’Ata di Macerata di realizzare una nuova discarica provinciale a Montefano, precisamente a Fratte, una località vicina alla frazione di Passatempo. La sezione locale critica la modalità con cui è stata presa la delibera, definendola come un’operazione poco trasparente. La posizione del partito è chiara e immediata: si opporranno in ogni modo al progetto, ritenendo che questa scelta non sia favorevole alla comunità.

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