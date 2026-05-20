Il 21 maggio 2026, alle 16:10, va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 avviata nel 2015. In questa puntata, Delia esprime il desiderio di intraprendere la carriera di modella. La serie segue le vicende dei protagonisti nel contesto di un grande negozio di moda, con trame che coinvolgono rapporti personali e professionali. La puntata si inserisce in un ciclo di storie che si sviluppano ogni giovedì pomeriggio.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 173. Ecco le anticipazioni di giovedì 21 maggio. Nella puntata precedente del 20 maggio 2026. Mercoledì 20 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Irene e Johnny cercano di convincere Cesare a sedersi di nuovo al tavolo con Mancino per smascherarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 21 maggio 2026: Delia vuole fare la modella

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Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026

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