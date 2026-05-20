Il palcoscenico della legalità | Liliana Randi racconta il teatro che parla agli studenti

Un'attività teatrale viene utilizzata come strumento educativo rivolto agli studenti, con l'obiettivo di stimolare la riflessione e di rappresentare aspetti della società. La protagonista di questa iniziativa è una professionista del settore, che spiega come il teatro possa comunicare messaggi legati alla legalità e ai valori civili. L’approccio mira a coinvolgere i giovani in un percorso che combina lo spettacolo con il confronto sui temi di attualità e di giustizia.

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Il teatro come occasione per riflettere, come riflesso della società e, soprattutto, come strumento pedagogico. Abbiamo incontrato Liliana Randi, attrice della compagnia teatrale Produzioni Raffaello, da anni in prima linea nel portare l'arte del palcoscenico all'interno delle scuole. Ricorrendo alla forza della parola e del corpo, la compagnia trasforma il teatro in un'officina di educazione civica e legalità. In un mondo dominato dal virtuale, l’attrice racconta come l’arte teatrale si conferma un efficace laboratorio di memoria che insegna ai ragazzi a non arrendersi mai. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Percorsi di legalità": la Polizia incontra gli studenti presso il Teatro VerdiBRINDISI - Domani, martedì 21 aprile, la Questura di Brindisi promuoverà la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la... Teatro Marrucino: l’ironia della cura familiare scuote il palcoscenico? Punti chiave Come può una nuova badante scardinare gli equilibri di una famiglia? Chi è la figura capace di risolvere i conflitti tra i familiari?... Festival della Legalità, c’è anche Andrea ZorziPrende il via oggi la prima edizione del Festival della Legalità, una rassegna che fino al 9 maggio trasformerà la città in un palcoscenico di riflessione civile a respiro nazionale. L’iniziativa, che ... ilrestodelcarlino.it Legalità: spettacolo Aspettando il tempo che passa15/11/2016 - Lo spettacolo Aspettando il tempo che passa è parte integrante de Il palcoscenico della legalità, progetto frutto di una collaborazione tra la Fondazione Polis della Regione Campania ... regione.campania.it