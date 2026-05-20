Il nuovo portiere dell’Inter arriva dalla Serie A | 50 milioni sul tavolo

L’Inter ha annunciato l’acquisto di un nuovo portiere proveniente dalla Serie A, investendo 50 milioni di euro complessivi. La cifra include anche un altro giocatore, ma l’attenzione resta focalizzata sul ruolo di custode della porta. La trattativa si è conclusa con un investimento significativo, destinato a rafforzare la rosa dell’intera squadra. La società ha formalizzato l’accordo e annunciato ufficialmente il trasferimento, che entrerà in vigore con l’inizio della prossima stagione.

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