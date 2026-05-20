Il nuovo oratorio di Lecco apre le sue porte
A Lecco, il nuovo oratorio dedicato a San Luigi sta per essere inaugurato, pronto a offrire uno spazio di incontro, attività e cultura per i residenti. La struttura sarà aperta alla comunità, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento locale. La cerimonia di apertura è prevista nelle prossime settimane, mentre gli spazi interni sono stati ultimati e pronti per essere utilizzati. La realizzazione dell’edificio ha richiesto diversi mesi di lavori, coinvolgendo varie maestranze della zona.
Il nuovo oratorio San Luigi di Lecco si appresta a diventare un centro pulsante di vita, incontri e cultura per tutta la cittadinanza. Prende infatti ufficialmente il via “Trame di Comunità”, un ricco calendario di appuntamenti pensato per presentare uno spazio aperto, attraversabile e condiviso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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