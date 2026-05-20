Il nuovo obiettivo della Giunta Ferdinandi | uno spazio esterno per l' accoglienza dei pazienti dell' Hospice

La Giunta Ferdinandi ha annunciato l’intenzione di realizzare uno spazio esterno attrezzato destinato all’accoglienza dei pazienti dell’Hospice. La struttura si rivolge a persone affette da patologie gravi e in fase avanzata, offrendo un’area all’aperto dedicata a momenti di relax e socializzazione. L’obiettivo è creare un ambiente più confortevole e accessibile, integrando il servizio di assistenza con uno spazio esterno. La progettazione di questa area si inserisce in un piano più ampio di miglioramento dei servizi per i pazienti.

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