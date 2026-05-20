Il nuovo obiettivo della Giunta Ferdinandi | uno spazio esterno per l' accoglienza dei pazienti dell' Hospice
La Giunta Ferdinandi ha annunciato l’intenzione di realizzare uno spazio esterno attrezzato destinato all’accoglienza dei pazienti dell’Hospice. La struttura si rivolge a persone affette da patologie gravi e in fase avanzata, offrendo un’area all’aperto dedicata a momenti di relax e socializzazione. L’obiettivo è creare un ambiente più confortevole e accessibile, integrando il servizio di assistenza con uno spazio esterno. La progettazione di questa area si inserisce in un piano più ampio di miglioramento dei servizi per i pazienti.
Uno spazio esterno attrezzato per l'accoglienza degli ospiti dell'Hospice che soffrono di patologie gravi e in fase avanzata. Questo è il nuovo obiettivo della Giunta comunale guidata da Ferdinandi, che ha approvato la proposta dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini, dando il via. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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