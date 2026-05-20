Il nuovo obiettivo della Giunta Ferdinandi | uno spazio esterno per l' accoglienza dei pazienti dell' Hospice

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Ferdinandi ha annunciato l’intenzione di realizzare uno spazio esterno attrezzato destinato all’accoglienza dei pazienti dell’Hospice. La struttura si rivolge a persone affette da patologie gravi e in fase avanzata, offrendo un’area all’aperto dedicata a momenti di relax e socializzazione. L’obiettivo è creare un ambiente più confortevole e accessibile, integrando il servizio di assistenza con uno spazio esterno. La progettazione di questa area si inserisce in un piano più ampio di miglioramento dei servizi per i pazienti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno spazio esterno attrezzato per l'accoglienza degli ospiti dell'Hospice che soffrono di patologie gravi e in fase avanzata. Questo è il nuovo obiettivo della Giunta comunale guidata da Ferdinandi, che ha approvato la proposta dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini, dando il via. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Uno spazio esterno attrezzato e riqualificato: l'Hospice di Perugia diventa ancora più accoglienteUno spazio esterno attrezzato e riqualificato per offrire ai pazienti e alle famiglie momenti di serenità e condivisione all'aria aperta.

Leggi anche: Appuntamento il 10 maggio, a Padova: la manifestazione sportiva solidale di quest'anno sostiene uno studio sul sonno dei piccoli pazienti dell’Hospice Pediatrico della città

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web