Dopo mesi di indiscrezioni, il team di casting ha avviato ufficialmente i provini per il ruolo di protagonista nella nuova serie di film di spionaggio. La responsabile del casting ha annunciato l'inizio delle audizioni, che coinvolgono tre attori in particolare. I provini sono stati programmati per valutare le capacità degli attori di interpretare il personaggio, senza ancora annunciare chi sarà scelto. La selezione avviene in un momento in cui si cerca il volto che sostituirà l’attuale interprete.

«La ricerca del prossimo James Bond è iniziata», ha dichiarato Amazon MGM Studios in un comunicato. «Anche se non abbiamo intenzione di commentare dettagli specifici durante il processo di casting, siamo entusiasti di condividere ulteriori notizie con i fan di 007 non appena sarà il momento giusto». Mentre Gold e Amazon MGM hanno mantenuto il riserbo sulla ricerca, alcune informazioni su chi sta facendo il provino sono comunque trapelate. Variety riferisce che il ventiseienne Tom Francis, candidato ai Tony per la sua interpretazione al fianco di Nicole Scherzinger nel revival di Sunset Boulevard di Jamie Lloyd, avrebbe fatto il provino per il ruolo durante il fine settimana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il nuovo James Bond: in lizza per i prossimi film ci sono questi tre attori

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