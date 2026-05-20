Il nuovo giallo di Marina Visentin scava nei segreti di Milano | la presentazione a Nebbiuno

Da novaratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prosegue alla Terrazza Fassi di Nebbiuno, in piazza del Municipio, "Milano si racconta". La rassegna di incontri con l’autore, giunta alla seconda edizione, è dedicata alla scoperta della città di Milano nei suoi vari aspetti ed è rivolta in particolare ai molti milanesi che frequentano il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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