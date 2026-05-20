Il nostro impegno con i servizi sociali

Ogni giorno, i servizi sociali del Comune di Ascoli assistono circa 400 persone, tra adulti e bambini. Tra queste, ci sono circa 150 bambini coinvolti in vari interventi di supporto e tutela. Le attività includono visite domiciliari, sostegno familiare e interventi di emergenza. I professionisti impegnati in questi servizi lavorano su diverse frontiere sociali, cercando di rispondere alle esigenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità. I numeri riflettono l’attenzione costante per le esigenze della comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui