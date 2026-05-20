Il nostro impegno con i servizi sociali
Ogni giorno, i servizi sociali del Comune di Ascoli assistono circa 400 persone, tra adulti e bambini. Tra queste, ci sono circa 150 bambini coinvolti in vari interventi di supporto e tutela. Le attività includono visite domiciliari, sostegno familiare e interventi di emergenza. I professionisti impegnati in questi servizi lavorano su diverse frontiere sociali, cercando di rispondere alle esigenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità. I numeri riflettono l’attenzione costante per le esigenze della comunità.
Quasi 400 persone seguite ogni giorno dai servizi sociali del Comune di Ascoli, con 150 bambini e ragazzi assistiti nelle scuole dell’obbligo, 70 minori coinvolti nell’educativa pomeridiana, 40 persone con disabilità seguite quotidianamente a domicilio, 60 anziani supportati nelle attività di tutti i giorni e altri 50 minori aiutati attraverso interventi domiciliari per situazioni di difficoltà familiare. Sono i numeri dell’attività portata avanti dall’amministrazione comunale nel settore dell’assistenza sociale e del sostegno alle fragilità. Tra i servizi principali figura quello di assistenza all’autonomia, comunicazione e socializzazione,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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