Alcune popolazioni che vivono da generazioni in ambienti con poca aria hanno sviluppato adattamenti genetici che permettono loro di resistere meglio alla scarsità di ossigeno. La differenza nella risposta alla mancanza di ossigeno varia tra i vari gruppi umani. La ricerca evidenzia come l’esposizione prolungata a condizioni estreme possa influenzare le caratteristiche biologiche di alcune comunità. Questi studi riguardano principalmente le variazioni genetiche che favoriscono la sopravvivenza in ambienti con bassi livelli di ossigeno.

Non tutti i corpi reagiscono allo stesso modo alla mancanza di ossigeno. Alcune popolazioni, esposte per generazioni ad ambienti estremi, hanno sviluppato adattamenti genetici che consentono una maggiore resistenza all'ipossia, cioè alla ridotta disponibilità di ossigeno. A spiegarlo è Gregg L. Semenza (nella foto), premio Nobel per la Medicina, ieri a Roma per un seminario organizzato da Irccs San Raffaele di Roma e Università Telematica San Raffaele e entrato nel comitato tecnico scientifico. Semenza è tra i massimi esperti mondiali dei meccanismi con cui le cellule percepiscono e rispondono alla disponibilità di ossigeno. «L'ossigeno è molto importante per il funzionamento dell'organismo, soprattutto di cuore e cervello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Nobel: "Alcuni popoli resistono di più senza aria"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Strage di italiani alle Maldive, il premio Nobel Semenza: "Alcune popolazioni resistono meglio senza ossigeno"

Leggi anche: Immersioni, Nobel Semenza: “Alcune popolazioni resistono meglio senza ossigeno grazie alla genetica”