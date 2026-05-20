Il Naviglio da rilanciare Eventi per il commercio e controllo del territorio

Nella giornata si è svolto un confronto tra i tre principali candidati alla carica di sindaco di Corsico in vista delle prossime elezioni. L'incontro, intitolato “Corsico 2031”, ha coinvolto il sindaco uscente e i rappresentanti delle liste di centrosinistra, di sinistra e di centrodestra. Al centro del dibattito ci sono stati temi legati al rilancio del Naviglio, alle iniziative per il commercio e alle strategie di controllo del territorio. L'evento ha visto una partecipazione numerosa di cittadini interessati alle proposte dei candidati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Corsico 2031“: confronto partecipato tra i 3 candidati sindaco alle prossime elezioni: il primo cittadino uscente Stefano Martino Ventura (centrosinistra), Ruggero Sparacino (Corsico Solidale e Rifondazione) e Gianmarco Zuccherini (Corsico al Centro-centrodestra). Al centro del dibattito i temi della sicurezza e del commercio. Per Ventura: "Sostenere il commercio locale e le imprese è un tema essenziale e va affrontato con proposte concrete, come la riattivazione del Distretto del Commercio, assente da molti anni. Per anni ci siamo sentiti dire dall’opposizione che le iniziative culturali e le manifestazioni per grandi e piccoli erano uno spreco di denaro, mentre ora le ritengono fondamentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Naviglio da rilanciare. Eventi per il commercio e controllo del territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Distretti del commercio: finanziati tre progetti in Irpinia per rilanciare il territorioTre progetti regionali per il finanziamento delle attività dei Distretti diffusi del commercio in Irpinia, con l’obiettivo di rilanciare l’economia... Coalizione Del Sole: nuovi fondi per rilanciare il territorio? Cosa scoprirai Quali criticità specifiche hanno spinto la coalizione a chiedere il cambiamento? Come intendono risolvere i problemi di sanità e...