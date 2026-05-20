Dopo l’addio di Conte, il Napoli si prepara a ripartire con alcune conferme importanti. De Bruyne resta nel team, portando esperienza e una conoscenza approfondita del calcio internazionale, mentre Lobotka ha firmato un rinnovo contrattuale. Entrambi hanno già dimostrato di sapersi inserire nel sistema di gioco e di adattarsi alle sfide europee. La presenza di questi giocatori rappresenta un elemento di stabilità per la squadra, che ora si concentra sulla ripresa della stagione.

Da cosa si (ri)comincia, se non dagli uomini e dal modulo, da quelle personalità così abbaglianti da non riuscire a immaginarsi un futuro senza di loro? Ora che si (ri)parte, e l’idea resta la griffe (il 4-3-3), il pallone dovrà viaggiare veloce almeno quanto il pensiero, persino più delle gambe, e fa niente se certe carte di identità sembrino impolverate, vagamente "ingiallite": Stanislav Lobotka è un ragazzino di 32 anni (però a novembre), ha dentro di sé le conoscenze di qualsiasi modello di riferimento ma del 4-3-3 assai di più, da Calzona ha catturato il metodo-Sarri (allievo e collaboratore del Comandante) per trasmissione diretta e dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Napoli del dopo Conte: De Bruyne rimane e Lobotka rinnova. Le basi per ripartire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli Chelsea 2-3 CONTE in conferenza stampa post-partita

Sullo stesso argomento

Conte prepara Napoli: senza Anguissa e De Bruyne, chi sostituirà Lobotka contro il Torino?Napoli e Torino si incontrano in una sfida decisiva per la stagione, con l’organico partenopeo impegnato a gestire una fase delicata in mezzo al...

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa”

Conte lascia un Napoli secondo, che avrebbe potuto comodamente lottare per vincere la prossima stagione. Chiedeva calciatori top dopo aver dilapidato decine di milioni di euro, soprattutto in Champions. Un uomo fragile come pochi nel mondo del calcio. x.com

Conte dopo il pareggio del Napoli contro il Como 0-0: Siamo contenti del punto e della partita. Il Como non gioca con un portiere. Butez è un calciatore che gioca in porta, molto difficile da pressare. Se vede il passaggio, sei nei guai. reddit

Zazzaroni: Beato chi arriverà dopo Conte a NapoliZazzaroni ricorda la frase di Allegri: Quando raccogli una squadra da Conte, prendi una squadra che sa come si vince ... ilnapolista.it

Le pagelle del Como dopo il pari con il Napoli: Nico Paz inventa, ma Douvikas e Diao non concretizzanoIl Como ha pareggiato 0-0 nel pomeriggio del Sinigaglia contro il Napoli. I lariani hanno disputato una buona partita, ma sono mancati sotto porta con Douvikas e Diao che hanno sprecato le migliori pa ... comozero.it