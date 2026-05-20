Il Napoli del dopo Conte | De Bruyne rimane e Lobotka rinnova Le basi per ripartire

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’addio di Conte, il Napoli si prepara a ripartire con alcune conferme importanti. De Bruyne resta nel team, portando esperienza e una conoscenza approfondita del calcio internazionale, mentre Lobotka ha firmato un rinnovo contrattuale. Entrambi hanno già dimostrato di sapersi inserire nel sistema di gioco e di adattarsi alle sfide europee. La presenza di questi giocatori rappresenta un elemento di stabilità per la squadra, che ora si concentra sulla ripresa della stagione.

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Da cosa si (ri)comincia, se non dagli uomini e dal modulo, da quelle personalità così abbaglianti da non riuscire a immaginarsi un futuro senza di loro? Ora che si (ri)parte, e l’idea resta la griffe (il 4-3-3), il pallone dovrà viaggiare veloce almeno quanto il pensiero, persino più delle gambe, e fa niente se certe carte di identità sembrino impolverate, vagamente "ingiallite": Stanislav Lobotka è un ragazzino di 32 anni (però a novembre), ha dentro di sé le conoscenze di qualsiasi modello di riferimento ma del 4-3-3 assai di più, da Calzona ha catturato il metodo-Sarri (allievo e collaboratore del Comandante) per trasmissione diretta e dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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