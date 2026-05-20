Il Monza continua a sognare la serie A e passa alla finale play off

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monza ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro la Juve Stabia, assicurandosi così l'accesso alla finale dei playoff. Al termine della partita, i tifosi presenti nello stadio hanno esultato per il risultato che permette alla squadra di continuare a sperare nella promozione in Serie A. La finale si disputerà contro una tra Palermo e Catanzaro, che si affrontano nelle semifinali di ritorno. La squadra biancorossa si prepara ora a questa ultima sfida per ottenere la promozione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I bagaj continuano a sognare a far sognare i monzesi. Al fischio finale dell’arbitro è stato un boato di gioia: quel 2-1 per i padroni di casa contro la Juve Stabia che vale il biglietto per la finale dei play off (o contro il Palermo o contro il Catanzaro) e che, soprattutto, potrebbe riportare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Serie B Femminile | La Nextra Napoli lotta fino alla fine, ma passa Potenza: i play-off finiscono in Gara-3Si ferma in Gara-3 il cammino playoff della Nextra Napoli Women Basketball, battuta 55-51 dalla Basilia Basket Potenza al termine di una sfida...

Leggi anche: Il poker all'Avellino, il tris al Cesena: continua lo show di Venezia e Monza in cima alla Serie B

il monza continua aIl Monza pareggia 2-2 con l’Empoli, ma non bastava vincere: per la serie A ci sono i play-off!Per i biancorossi segnano Petagna e Delli Carri, ma le speranze di promozione diretta in serie A sfumano subito vista la netta vittoria del Frosinone contro il Mantova. Ora la squadra di Bianco sfider ... mbnews.it

il monza continua aIl Monza scivola a Mantova, al Martelli finisce 3-2MANTOVA – Caparbietà del Mantova o ingenuità del Monza? Nel 3-2 con cui i virgiliani hanno sconfitto al Martelli i biancorossi albergano ... monzaindiretta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web