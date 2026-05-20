Il Monza continua a sognare la serie A e passa alla finale play off

Il Monza ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro la Juve Stabia, assicurandosi così l'accesso alla finale dei playoff. Al termine della partita, i tifosi presenti nello stadio hanno esultato per il risultato che permette alla squadra di continuare a sperare nella promozione in Serie A. La finale si disputerà contro una tra Palermo e Catanzaro, che si affrontano nelle semifinali di ritorno. La squadra biancorossa si prepara ora a questa ultima sfida per ottenere la promozione.

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