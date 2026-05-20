Il Milan ha avviato un ritiro per preparare la partita di Champions League. La rosa si presenta con pochi cambiamenti rispetto alle ultime uscite, concentrandosi sulla preparazione dei giocatori per l’appuntamento più importante della competizione. La squadra si allena intensamente in vista della sfida, lavorando sul piano tattico e fisico. La partita rappresenta un momento chiave per la stagione e la formazione si prepara per affrontare l’avversario con la massima concentrazione.

Squadra che vince non si cambia: con tutta probabilità nella scelta dei titolari, di sicuro in termini di avvicinamento alla sfida che vale una stagione. In vista del Cagliari, il Milan effettuerà un mini ritiro a Milanello, sulla falsariga di quello che settimana scorsa ha consentito alla squadra di isolarsi dalle critiche del momento e preparare con maggiore serenità la partita di campionato. A Genova, i rossoneri non hanno messo in campo una prestazione esemplare, ma sono sembrati più lucidi nel gestire i momenti di difficoltà rispetto al recente passato ed è anche in virtù di questo dettaglio che, a quanto emerge, sono stati proprio i giocatori a propendere per la scelta del ritiro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan torna in ritiro per preparare l’operazione Champions League

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