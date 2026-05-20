Il Milan ritrova Leao ma la vera stella è Nkunku | il francese sposta le gerarchie
Il Milan ha riavuto a disposizione Leao, ma la vera differenza in queste ultime partite è stata la presenza di Nkunku, il francese che ha cambiato le dinamiche in campo. La squadra ha mostrato un cambio di passo grazie alle sue azioni e alla capacità di trovare spazi in attacco. Leao è tornato a essere disponibile, ma le prestazioni di Nkunku hanno attirato l’attenzione, influenzando le gerarchie in vista delle prossime sfide. La partita ha confermato il ruolo chiave del francese nel sistema offensivo del club.
Nel finale di stagione del Milan si è parlato, e si parla tutt'ora, di scelte offensive, rientri molto importanti e gerarchia da ridefinire. Contro il Genoa, data l'assenza di Leao, il titolare è stato Christopher Nkunku, e la risposta è stata più che positiva. Contro il Cagliari, però, farà ritorno il portoghese, anche se non al top dopo gli ultimi acciacchi. Pronti anche Gimenez e Fullkrug, ma il più quotato per una maglia da titolare è proprio il francese, colui che ha trasformato il rigore contro il Grifone. Il calciatore, arrivato al Milan l'estate scorsa per circa 42 milioni di euro totali (tra parte fissa e bonus), è stato uno dei giocatori più decisivi dell'ultima parte di stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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