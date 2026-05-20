Il Milan ritrova Leao ma la vera stella è Nkunku | il francese sposta le gerarchie

Il Milan ha riavuto a disposizione Leao, ma la vera differenza in queste ultime partite è stata la presenza di Nkunku, il francese che ha cambiato le dinamiche in campo. La squadra ha mostrato un cambio di passo grazie alle sue azioni e alla capacità di trovare spazi in attacco. Leao è tornato a essere disponibile, ma le prestazioni di Nkunku hanno attirato l’attenzione, influenzando le gerarchie in vista delle prossime sfide. La partita ha confermato il ruolo chiave del francese nel sistema offensivo del club.

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