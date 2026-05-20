Il Milan ritrova i big per il finale ma la certezza è il jolly Nkunku
Il Milan si prepara a concludere il campionato con diversi giocatori chiave disponibili, tra cui Leao, Pulisic, Gimenez e Füllkrug, tornati in campo per l’ultima partita. Tuttavia, il protagonista principale rimane Nkunku, che si distingue per le sue abilità dal dischetto e per la sua presenza in attacco. La rosa rossonera si presenta con un organico completo e pronto a scendere in campo, con l’obiettivo di chiudere la stagione in modo positivo.
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