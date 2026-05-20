In un episodio recente, la società Lastrigiana ha annunciato la separazione dai propri vertici tecnici. Dopo un incontro con il presidente, non sono stati raggiunti accordi e le trattative sono terminate senza esito positivo. Il direttore sportivo e l’allenatore, entrambi coinvolti nelle discussioni, hanno deciso di lasciare la squadra. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori, dato che nessuna comunicazione ufficiale era stata anticipata prima di questa decisione.

Colpo di scena in casa Lastrigiana. L’incontro con la società del presidente Vignolini si è concluso con una fumata nera: il ds Michel Cruciani e l’allenatore Davide Guasti (trattative con lo Zenith?) lasciano. La reazione della società è stata immediata: Maurizio Novelli (ex Lanciotto Campi) è il nuovo ds ed è già al lavoro per trovare il profilo giusto a cui affidare la panchina biancorossa. A Signa le prime certezze. Il tecnico Alessandro Gambadori e il ds Alessio Nunziati sono riconfermati. E arrivano i primi rinnovi: blindati l’attaccante Samuele Dallai (molto richiesto) e i centrocampisti Francesco Soldani e Pietro Tempesti (entrambi 2001). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato in Eccellenza. Sorpresa Lastrigiana. Mister e ds lasciano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Eccellenza - Oggi l’anticipo alle 14,30 che promette spettacolo. Anticipo di lusso al ’Del Buffa’. Il Figline incrocia la LastrigianaRiflettori oggi (14,30) solo sul girone B per l’anticipo al ’Goffredo Del Bubba’ tra il Figline e la Lastrigiana.

Non solo mister Bernardini. Albanesi sarà il nuovo dsIl "patron" Matteo Brunori sta rifacendo il "look" alla Lucchese in vista del prossimo campionato di serie D, ovviamente molto più impegnativo e...