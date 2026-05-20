Il matrimonio tra due colossi degli ascensori che preoccupa migliaia di lavoratori anche in Italia

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, una multinazionale finlandese nel settore degli ascensori ha comunicato di aver raggiunto un accordo per acquistare una grande azienda tedesca attiva nel medesimo campo. Questa operazione coinvolge due delle più grandi aziende mondiali dedicate agli impianti elevatori e solleva preoccupazioni tra i lavoratori, anche in Italia, dove molte persone sono impiegate nel settore. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e le organizzazioni sindacali, che monitorano gli sviluppi di questa fusione.

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La multinazionale finlandese Kone, leader globale nel settore degli ascensori e delle scale mobili, ha annunciato di recente l'accordo per l'acquisizione di un altro colosso del settore, la tedesca Tk Elevator. Una fusione da oltre 29 miliardi di euro che darà vita a un'entità combinata da oltre. 🔗 Leggi su Today.it

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