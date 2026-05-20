Il matrimonio tra due colossi degli ascensori che preoccupa migliaia di lavoratori anche in Italia

Recentemente, una multinazionale finlandese nel settore degli ascensori ha comunicato di aver raggiunto un accordo per acquistare una grande azienda tedesca attiva nel medesimo campo. Questa operazione coinvolge due delle più grandi aziende mondiali dedicate agli impianti elevatori e solleva preoccupazioni tra i lavoratori, anche in Italia, dove molte persone sono impiegate nel settore. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e le organizzazioni sindacali, che monitorano gli sviluppi di questa fusione.

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