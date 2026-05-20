Il mare prezioso come leva di sviluppo | Bcp ospita il Precious Sea Summit

Torre del Greco si appresta ad accogliere il Precious Sea Summit, evento dedicato all’industria del corallo, del cammeo e della gioielleria legata al mare prezioso. L’appuntamento si terrà domani alle 15 a Palazzo Vallelonga, sede della Banca di Credito Popolare. La manifestazione si concentra sui settori che utilizzano il mare come risorsa principale e coinvolge professionisti e operatori del settore. L’evento è promosso con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la promozione delle attività legate a questa filiera.

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Torre del Greco si prepara a ospitare il “Precious Sea Summit”, appuntamento dedicato al comparto del corallo, del cammeo e della gioielleria legata al mare prezioso, in programma domani, 21 maggio alle ore 15, a Palazzo Vallelonga, sede della Banca di Credito Popolare. L’iniziativa punta ad accendere i riflettori su uno dei distretti storici dell’artigianato e del lusso italiano, mettendo insieme imprese, istituzioni, associazioni di categoria e operatori internazionali del settore. Al centro del confronto ci saranno il futuro della filiera del corallo e del cammeo, la sostenibilità, la tutela delle tradizioni manifatturiere e le nuove opportunità di sviluppo sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Restart Campi Flegrei, a Pozzuoli il primo incontro sulla cultura come leva di sviluppo territorialeSabato 18 aprile all’Hotel Villa Avellino confronto tra istituzioni, operatori culturali e associazioni sul ruolo strategico della cultura nei Campi... Spogli guida E-SWAN: Firenze ospita il summit globale 2026Luca Spogli, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha ufficialmente iniziato il suo secondo mandato come...