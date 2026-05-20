Il Manifesto pubblicato dalla rivista Rivolta Femminile rappresenta un documento significativo nel panorama del femminismo italiano. Nato durante la seconda ondata del movimento femminile, questo testo ha contribuito a definire le posizioni e le richieste delle attiviste dell'epoca. La pubblicazione ha suscitato discussioni e ha rappresentato un punto di riferimento per le battaglie contro le disuguaglianze di genere. La sua presenza nella storia del femminismo italiano rimane un esempio di impegno e di presa di posizione pubblica.

La contemporaneità non è il solo tempo in cui si parla di patriarcato o in cui ci si oppone ad esso. Nella storia del femminismo, soprattutto quello della seconda ondata, ci fu infatti in Italia un movimento interessante che si concretizzò nel Manifesto della rivista Rivolta Femminile. Scopriamo di cosa si tratta, chi lo ha scritto e il suo significato, che porta con sé una lezione attualissima ancora oggi. Cos’è il Manifesto di Rivolta Femminile. Come riporta Internazionale, nella primavera 1970, nacque a Roma la rivista Rivolta Femminile: divenne ben presto un coacervo di scrittrici e attiviste che, attraverso una bella penna, riuscirono a concretizzare idee senza troppi fronzoli che mirassero a una reale liberazione femminile, a una parità che giungesse dal separatismo con gli uomini. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Il Manifesto di Rivolta Femminile: una lezione valida ancora oggi

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