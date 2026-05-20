Il lutto all' epoca dei selfie e la riscoperta del silenzio nel nuovo film della regista veronese Alessia Bottone
Il nuovo film della regista veronese Alessia Bottone affronta il tema del lutto nel contesto odierno, caratterizzato dalla diffusione dei selfie e dalla presenza costante dei social media. La pellicola esplora come la perdita si manifesti in una società dominata dall’ipervisibilità digitale e dagli algoritmi, mettendo in discussione il ruolo del silenzio e della memoria. La regista, nota per il suo lavoro su tematiche sociali, torna a dirigere un’opera che riflette sulla relazione tra emozioni profonde e il mondo virtuale.
Che ne è della “perdita” nel mondo contemporaneo, come si manifesta oggi quella che Ernesto De Martino definiva la «crisi della presenza» tipica del lutto in una società regolata da algoritmi e ipervisibilità social? La regista e sceneggiatrice veronese Alessia Bottone torna dietro la macchina da. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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