Il look del giorno gusto nocciola dalla testa ai piedi

Oggi si parla di moda e del colore protagonista della stagione estiva 2026: il tono nocciola. La tendenza si manifesta attraverso capi di abbigliamento che spaziano dai vestiti alle scarpe, tutti in sfumature di questa tonalità calda e sofisticata. La scelta di questo colore si combina con accessori e dettagli che completano look eleganti e ricercati. La tendenza si riflette anche nel settore alimentare, dove il gelato alla nocciola si conferma come il gusto più richiesto dell’estate, preferito a fragola, pistacchio e limone.

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I l gelato dell’Estate 2026? Si indossa. Non fragola, non pistacchio, non limone: il gusto più chic di stagione è nocciola. Caldo, cremoso, meno scontato del beige e più morbido del marrone, è un colore che conquista il guardaroba della stagione calda con un eleganza discreta. Come abbinare le ballerine marroni: 5 idee outfit chic per la Primavera Estate 2026 X Dalla testa ai piedi, in un total look che sa di sole, passeggiate e chicness. Ma resta impeccabile anche dopo le vacanze. Una tonalità neutra solo in apparenza, perfetta per dare carattere agli outfit estivi in total look. Dove l’abbiamo già visto. Ogni estate ha i suoi gusti, e quella 2026 sembra dividersi tra due tendenze opposte. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il look del giorno, gusto nocciola dalla testa ai piedi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 1 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana Sullo stesso argomento Leggi anche: Dalla testa ai piedi - laboratorio artistico Leggi anche: Confessioni da beauty editor: dalla testa ai piedi Il look del giorno, gusto nocciola dalla testa ai piediCome abbinare il beige in estate 2026: idee look moda con total outfit color nocciola, accessori neutri e abbinamenti eleganti per elevarlo. iodonna.it Aitana Sánchez-Gijón, Bárbara Lennie, Milena Smit e Victoria Luengo accompagnano sul tappeto rosso il nuovo film del regista spagnolo. Ma a raccogliere gli applausi grazie al fascino dei loro look ci sono anche Juliette Binoche, una ritrovata Dita Von Teese x.com Il look del giorno, con l’uniforme casual chic più versatile e glamour della primaveraPrendendo ispirazione dalla collezione Primavera-Estate 2026 del brand americano Zankov, ad esempio, prenderà forma una divisa glamour ma discreta. Il punto di partenza sarà una T-shirt a righe in mag ... iodonna.it Look del giorno. Che ne pensi? reddit