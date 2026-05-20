L’infortunio di Fabiano Parisi ha avuto un impatto significativo sul mercato, portando a una modifica nelle strategie di acquisto e vendita del club. La presenza di Solomon, che ora assume un ruolo centrale, sembra aver acquisito maggiore importanza nelle decisioni future. Le trattative in corso si sono adattate alle nuove esigenze della rosa, con cambiamenti nelle valutazioni e nelle offerte. La situazione ha portato a una revisione delle mosse già pianificate, influenzando le trattative in corso e le prospettive a breve termine.

L’impressione è che il grave infortunio di Fabiano Parisi abbia cambiato i piani di mercato nella testa di Fabio Paratici. E oggettivamente non potrebbe essere altrimenti. Parisi, che era entrato nel mirino di diversi club dopo la buona stagione disputata, sarebbe però stata una delle pedine della ripartenza viola. Non c’era in alcun modo l’idea di privarsene. Non fosse altro per la duttilità dimostrata nel corso degli ultimi mesi. Terzino sinistro, esterno da centrocampo a cinque, ala destra. All’occorrenza anche esterno alto a sinistra. Insomma, una manna per gli allenatori. E se Pioli lo aveva relegato inspiegabilmente ai margini, Vanoli si è subito accorto che il ‘Pendolino di Serino’ avrebbe potuto dargli una bella mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ko di Parisi cambia tutto. Solomon ora è decisivo. Nuove mosse sul mercato

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