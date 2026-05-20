Il gruppo ’No 5G’ di Vezzano Protesta in trasferta a Spezia contro l’ennesima antenna

Un gruppo di residenti di Vezzano ha organizzato una protesta a Spezia contro l’installazione di un’antenna. La questione riguarda la possibile presenza di un nuovo impianto in via del Monte, con una decisione attesa entro il 21 giugno. La discussione si concentra sulla presenza di antenne in quella zona e sul possibile impatto che potrebbero avere. La vicenda coinvolge diversi cittadini e si inserisce in un dibattito più ampio sulla pianificazione delle infrastrutture di telecomunicazioni nel territorio.

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Entro il 21 giugno si saprà se via del Monte resterà o meno libera da antenne. Il rischio di un nuovo impianto ha sollevato la protesta del gruppo ’No 5G’ di Vezzano, ’emigrato’ a Spezia, davanti alla sede del municipio in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale, per dire no all’ennesima antenna. Il gruppo ha sconfinato dal territorio vezzanese per salvaguardare un altro territorio, comunque al confine con Vezzano: via del Monte che prende origine a Vezzano e prosegue fino a San Venerio nel comprensorio spezzino. Ed è lì in un terreno privato che dovrebbe essere posta un’antenna. L’istanza è già stata presentata il 3 aprile da Inwit per conto di Fastweb, c’è tempo 45 giorni, ovvero fino al 21 giugno, data perentoria in cui gli enti coinvolti devono rendere note le loro decisioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gruppo ’No 5G’ di Vezzano. Protesta in trasferta a Spezia contro l’ennesima antenna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Striscione contro l’antenna del 5G. A Caserta il Comune ha trionfatoCresce nel quartiere di San Giuseppe la mobilitazione contro l’installazione dell’antenna per il 5G di via dei Merciai. Comune di Lavagno ricorre al Consiglio di Stato contro l'antenna 5G a San BriccioIl Comune di Lavagno ha annunciato la decisione di impugnare davanti al Consiglio di Stato la sentenza della terza sezione del Tar Veneto pubblicata...