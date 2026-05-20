Il Grande Fratello Vip è rinato grazie a Ilary Blasi dopo il ' caso Signorini' | niente moralismi più leggerezza

Dopo quasi dieci anni di assenza, il Grande Fratello Vip è tornato in televisione sotto la conduzione di Ilary Blasi, in un momento in cui il format sembrava aver perso smalto. La ripresa si è verificata senza ricorrere a moralismi, puntando invece su un tono più leggero e meno formale. La trasmissione ha dovuto confrontarsi con un passato ingombrante, legato a un episodio giudiziario che aveva coinvolto un ex conduttore. La presentatrice ha assunto un ruolo centrale nel rilancio del programma.

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