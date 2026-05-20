Il Grande Fratello Vip è rinato grazie a Ilary Blasi dopo il ' caso Signorini' | niente moralismi più leggerezza
Dopo quasi dieci anni di assenza, il Grande Fratello Vip è tornato in televisione sotto la conduzione di Ilary Blasi, in un momento in cui il format sembrava aver perso smalto. La ripresa si è verificata senza ricorrere a moralismi, puntando invece su un tono più leggero e meno formale. La trasmissione ha dovuto confrontarsi con un passato ingombrante, legato a un episodio giudiziario che aveva coinvolto un ex conduttore. La presentatrice ha assunto un ruolo centrale nel rilancio del programma.
Ritornare dopo quasi dieci anni di assenza non era cosa semplice. Un po' per il tempo trascorso, effettivamente tanto dall'ultima edizione condotta, un po' per il format ormai saturo e un po', soprattutto, per l'ombra ingombrante del ‘caso Signorini’ esploso solo pochi mesi prima. Sulle spalle di. 🔗 Leggi su Today.it
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