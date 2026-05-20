Il grande bluff dei social vietati ai ragazzini
Il 10 dicembre 2025, l’Australia ha approvato una legge che impone ai gestori delle piattaforme social di adottare misure per impedire ai minori di 16 anni di aprire o mantenere un account. Si tratta del primo Paese al mondo a intervenire in questo modo, con l’obiettivo di limitare l’accesso dei giovani ai social network. La normativa richiede alle aziende di mettere in atto strumenti e controlli per verificare l’età degli utenti e prevenire l’iscrizione dei minori.
Il 10 dicembre 2025, l’Australia è stata il primo Paese al mondo a imporre ai gestori delle piattaforme social interessate l’obbligo di adottare misure ragionevoli per impedire ai minori di 16 anni di aprire o mantenere un account. Da allora, mentre numerosi governi osservano l’esperimento. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Social vietati ai minori, arriva l’annuncio Ue: cambia tuttoL’Europa dichiara guerra ai rischi del web per i minori e lo fa con uno strumento destinato a cambiare le regole: una nuova app per la verifica...
Social vietati ai minori? L’Europa accelera con nuova app digitaleMilano - Bruxelles presenta un sistema innovativo per controllare l’età online, mentre cresce il confronto tra Stati membri su regole comuni e tutela...
Amodei, Musk e il grande bluff delle ideologie x.com
Giuseppe Sottile. . SPECIALE DA AMELIE: IL GRANDE BLUFF Il recente affidamento dei lavori di ripristino della copertura del Palalberti suscita grandi perplessità. Ne parliamo con l’Ingegnere Nino Torre, esperto in affidamento lavori e procedure di gara. - Facebook facebook
[OC] Bayousailor e il Grande Mare del Bayou reddit
Il grande bluff del riarmo dell’Unione Europea (e tutte le trappole per i cittadini)Al parlamento UE, secondo voto pro Ursula von der Leyen per il sostegno al piano per la Difesa al 2030. La difesa dell’Europa si scontra con scarsità di risorse, forze militari insufficienti, ... panorama.it
Il grande bluff del vino analcolico: moda passeggera o rivoluzione silenziosa?Negli ultimi anni, il mondo del vino ha assistito a una silenziosa rivoluzione. Lontano dai riflettori delle grandi aste di Bordeaux e delle bollicine millesimate, il segmento dei vini analcolici ha ... ilfoglio.it