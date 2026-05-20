Il grande bluff dei social vietati ai ragazzini

Il 10 dicembre 2025, l’Australia ha approvato una legge che impone ai gestori delle piattaforme social di adottare misure per impedire ai minori di 16 anni di aprire o mantenere un account. Si tratta del primo Paese al mondo a intervenire in questo modo, con l’obiettivo di limitare l’accesso dei giovani ai social network. La normativa richiede alle aziende di mettere in atto strumenti e controlli per verificare l’età degli utenti e prevenire l’iscrizione dei minori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui