Il Giro lascia la Toscana e abbraccia la Liguria | festa rosa lungo le strade nella Porcari Chiavari
Il Giro d’Italia 2026 ha lasciato la Toscana e si è diretto verso la Liguria, con una tappa che ha visto la partenza da Porcari, in provincia di Lucca, e l’arrivo a Chiavari. La corsa si è svolta lungo le strade della regione, attirando numerosi spettatori e appassionati lungo il percorso. La tappa numero 11 ha attraversato diverse località, con una festa rosa che ha coinvolto i presenti. La carovana ha proseguito il suo cammino verso la prossima frazione della competizione.
Porcari (Lucca), 20 maggio 2026 – Partenza spettacolare da Porcari, in provincia di Lucca, per la tappa numero 11 del Giro d’Italia appunto da Porcari a Chiavari. Il Giro lascia la Toscana e viene abbracciato dalla Liguria, in una festa rosa sulle strade che si dipana per tutti i 195 km della corsa. Segui gli aggiornamenti. Giro d'Italia, la partenza da Porcari dell'undicesima tappa. Tanta gente sulle strade (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Ore 13.15: il gruppo passa da Montemagno e adesso affronta la discesa verso Camaiore. Gruppo compatto, la fuga è stata annullata. Ore 13.06: è intorno ai 25 secondi il vantaggio dei fuggitivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Da dove passa la tappa del Giro Porcari Chiavari: strade e orari. Ospedali, possibili disagi per le visitePorcari (Lucca), 16 maggio 2026 – Dopo la cronometro Massa Viareggio di martedì 19 maggio, la seconda tappa del Giro d’Italia che impatta sulla...
Leggi anche: Giro d’Italia in Toscana: martedì 19 Viareggio-Massa, mercoledì 20 Porcari-Chiavari. Percorso e orari
Dopo la crono di ieri, il Giro d'Italia torna a Chiavari dopo 68 anni Si parte da Porcari con una tappa mossa per attaccanti: avremo il bis italiano? Guarda tutte le tappe Giro d’Italia 2026 in diretta su Discovery+ e HBO Max x.com
la Provincia di Lucca in questi giorni ha acceso di rosa il nuovo Ponte sul Serchio in onore del passaggio del Giro d'Italia che, proprio tra le due sponde del fiume, transiterà oggi, mercoledì 20 maggio durante la tappa Porcari-Chiavari. - Facebook facebook
[Race Thread] 2026 Giro d'Italia - Stage 11 Porcari > Chiavari (2.UWT) reddit
Il Giro lascia la Toscana e abbraccia la Liguria: festa rosa lungo le strade nella Porcari ChiavariUna giornata di grande sport, dopo un martedì con tanta gente nella cronometro tra Viareggio e Massa. La carovana punta verso il nord Italia, dove si svolgeranno le tappe decisive per assegnare il tit ... lanazione.it
Giro d’Italia LIVE, oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari: mini fuga dai primi chilometri, c’è anche CicconeIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari: si parte alle ore 12:30, arrivo previsto tra le ore 17 e le 17:30 ... fanpage.it