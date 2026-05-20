Il Giro lascia la Toscana e abbraccia la Liguria | festa rosa lungo le strade nella Porcari Chiavari

Il Giro d’Italia 2026 ha lasciato la Toscana e si è diretto verso la Liguria, con una tappa che ha visto la partenza da Porcari, in provincia di Lucca, e l’arrivo a Chiavari. La corsa si è svolta lungo le strade della regione, attirando numerosi spettatori e appassionati lungo il percorso. La tappa numero 11 ha attraversato diverse località, con una festa rosa che ha coinvolto i presenti. La carovana ha proseguito il suo cammino verso la prossima frazione della competizione.

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