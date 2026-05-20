Il Giro d' Italia 2026 arriva in Liguria | orari percorso e tutte le strade chiuse

Il Giro d'Italia 2026 si svolgerà in Liguria, con il percorso che prevede diverse tappe nella regione. Quest'anno, però, la città di Genova non sarà coinvolta nel giro. Sono state annunciate le strade interessate alle varie tappe e gli orari in cui si svolgeranno le frazioni, con alcune vie chiuse al traffico durante il passaggio dei ciclisti. Le autorità hanno comunicato tutte le informazioni utili per i residenti e i visitatori che si troveranno nella zona in quei giorni.

Arriva il Giro d'Italia 2026 in Liguria, anche se quest'anno Genova non è coinvolta (a questo link il percorso delle tappe e le info utili). Mercoledì 20 maggio l'arrivo è a Chiavari e sono state previste modifiche a traffico e viabilità (nella stessa giornata, tra l'altro, ci sarà anche il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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