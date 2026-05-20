Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di non condividere le conclusioni dei pubblici ministeri, affermando che, sebbene l’indagato abbia agito con violenza, non ci sono elementi sufficienti a dimostrare che fosse in uno stato di follia. La Procura aveva escluso l’ipotesi di terrorismo, sostenendo che l’indagato voleva infliggere il massimo dolore e che potrebbe ripetere il reato. La decisione del gip si basa su queste valutazioni, senza confermare o smentire eventuali motivazioni psichiche.

Non ha risposto alle domande del gip di Modena, durante l’udienza di convalida del fermo, Salim El Koudri, l’uomo che con la sua auto, sabato 16 maggio, ha falciato deliberatamente sette persone che camminavano sul marciapiede in pieno centro a Modena. Assistito dall’avvocato Fausto Gianelli, il trentunenne nato a Bergamo ma di origine marocchina deve rispondere delle accuse di strage e lesioni aggravate dall’uso del coltello contestate dalla Procura di Modena guidata dal procuratore Luca Masini che coordina l’indagine con il pm Monica Bombana. La pubblica accusa ha chiesto la conferma del carcere e, nel pomeriggio, il gip Donatella Pianezzi ha sciolto l’iniziale riserva e convalidato l’arresto dell’indagato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il gip va contro i pm: «El Koudri ha colpito ma nulla ci conferma che sia davvero folle»

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