Il generoso lascito di Melli Attrezzature per l’ospedale

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni fa, una malattia ha portato alla scomparsa di Roberto Melli, un noto manager che viveva a Guastalla. Recentemente, è stato annunciato un lascito significativo da parte sua, consistente in attrezzature destinate all’ospedale locale. La donazione mira a supportare le strutture sanitarie e migliorare i servizi offerti ai pazienti. La consegna delle attrezzature è avvenuta nelle scorse settimane, coinvolgendo rappresentanti dell’ente sanitario e della famiglia Melli.

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E’ stato vinto da una malattia, esattamente tre anni fa, Roberto Melli, affermato manager d’azienda che abitava a Guastalla. Aveva appena 56 anni. I familiari hanno destinato i fondi raccolti tra parenti e amici all’associazione Amici del Day Hospital Oncologico, che ha girato la generosa offerta – diecimila euro – in acquisti di materiale e attrezzature per il Day Hospital Oncologico di Guastalla. Si tratta di una carrozzina, cinque stetoscopi professionali e una sonda ecografica, a cui si aggiungeranno altri attrezzi da reperire prossimamente. Nei giorni scorsi, nella sala d’aspetto del Dho, in ospedale a Guastalla, rappresentanti del reparto diretto dal dottor Giuseppe Prati, degli Amici del Dho, familiari e amici di Roberto Melli si sono ritrovati per la donazione formale della prima tranche di materiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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