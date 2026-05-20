La vicenda di Salim El Koudri, arrestato in seguito all’attentato di Modena, ha coinvolto direttamente la sua famiglia. Il fratello si trova attualmente in carcere, mentre la sorella vive a Modena. La famiglia, considerata integrata, si è trovata improvvisamente al centro di un episodio di violenza che ha scosso la comunità. Questo episodio ha portato alla luce le tensioni e le difficoltà che si sono sviluppate all’interno di un nucleo familiare normalmente considerato stabile e inserito nel tessuto sociale locale.

C’è una frase che più di tutte racconta il cortocircuito umano e sociale esploso attorno alla vicenda di Salim El Koudri, l’uomo arrestato dopo l’attentato di Modena. Non arriva dagli investigatori, né dagli avvocati, né dalle relazioni mediche. Arriva dalla sorella, che in queste ore prova a tenere insieme il dolore familiare e il peso mediatico di una tragedia diventata nazionale. «Io sono italiana, anzi io sono modenese». Una frase pronunciata quasi come una difesa istintiva, mentre attorno alla sua famiglia si accende il dibattito sulle origini marocchine, sull’integrazione, sulla religione, sull’identità. La donna si definisce femminista, racconta di non portare il velo, di vestirsi come qualunque donna italiana, di parlare perfettamente italiano e male l’arabo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il fratello in carcere, la sorella modenese: la famiglia integrata di Salim travolta dall’orrore

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