Il faro di Marina di Ravenna apre al pubblico Il sindaco | Un sogno che si realizza

Questa mattina, in occasione dell'inizio del festival Deportibus, il sindaco ha visitato il faro di Marina di Ravenna, che sarà aperto al pubblico fino a sabato 23 maggio. L'evento trasforma la città, conosciuta come la prima Capitale italiana del mare, in un punto di incontro e cultura legato al mare. Durante la visita, il sindaco ha commentato la giornata come un momento di realizzazione personale. Il festival proseguirà con varie iniziative dedicate alla tradizione marittima e alla cultura locale.

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