Il faro di Marina di Ravenna apre al pubblico Il sindaco | Un sogno che si realizza
Questa mattina, in occasione dell'inizio del festival Deportibus, il sindaco ha visitato il faro di Marina di Ravenna, che sarà aperto al pubblico fino a sabato 23 maggio. L'evento trasforma la città, conosciuta come la prima Capitale italiana del mare, in un punto di incontro e cultura legato al mare. Durante la visita, il sindaco ha commentato la giornata come un momento di realizzazione personale. Il festival proseguirà con varie iniziative dedicate alla tradizione marittima e alla cultura locale.
Questa mattina, come momento introduttivo al festival Deportibus, che da domani e fino a sabato 23 maggio trasformerà Ravenna, la prima Capitale italiana del mare, nel "porto d'Italia", il sindaco Alessandro Barattoni ha visitato il faro di Marina di Ravenna che, nelle giornate della rassegna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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