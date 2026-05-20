Il dossier contro Stefanelli così Israele colpisce i reporter indipendenti

Da it.insideover.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo israeliano ha emesso un dossier che riguarda un giornalista, e questa mossa si inserisce nel quadro delle restrizioni all’accesso dei reporter stranieri a Gaza. Da tempo, Israele impedisce ai giornalisti di entrare nella Striscia e, nel corso degli anni, sono stati segnalati almeno 260 decessi di reporter nella regione. La questione della libertà di stampa e delle restrizioni imposte dal governo israeliano su Gaza viene spesso al centro di discussioni pubbliche.

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Che Israele vieti l’ingresso ai giornalisti stranieri a Gaza è cosa nota – com’è altrettanto noto che ne abbia uccisi almeno 260 nella Striscia. Quello che stupisce — o forse no — è che neghi l’accesso anche ad alcuni reporter indipendenti diretti in Cisgiordania. Non a tutti, naturalmente. Ma a quelli ritenuti particolarmente vulnerabili e scomodi, colpevoli di aver definito con il loro nome le politiche imposte ai palestinesi: apartheid. Alessandro Stefanelli la Cisgiordania la conosce bene. Ci ha lavorato più volte negli ultimi anni, entrando regolarmente con un visto ETA-IL rilasciato dalle autorità israeliane. Poi qualcosa cambia. Succede dopo un reportage da Masafer Yatta, area del Sud della Cisgiordania al centro delle violenze dei coloni israeliani contro le comunità palestinesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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