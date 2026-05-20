Il dossier contro Stefanelli così Israele colpisce i reporter indipendenti

Il governo israeliano ha emesso un dossier che riguarda un giornalista, e questa mossa si inserisce nel quadro delle restrizioni all’accesso dei reporter stranieri a Gaza. Da tempo, Israele impedisce ai giornalisti di entrare nella Striscia e, nel corso degli anni, sono stati segnalati almeno 260 decessi di reporter nella regione. La questione della libertà di stampa e delle restrizioni imposte dal governo israeliano su Gaza viene spesso al centro di discussioni pubbliche.

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