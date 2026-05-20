Il DNA delle feci aiuta gli scienziati a salvare il potoroo di Gilbert il marsupiale più raro del pianeta

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scienziati stanno utilizzando l'analisi del DNA presente nelle feci per individuare nuovi luoghi di habitat per il potoroo di Gilbert, un marsupiale considerato il più raro al mondo. Attualmente, il numero di esemplari stimati non supera le 150 unità. Questa tecnica permette di monitorare la presenza degli animali senza disturbare le popolazioni selvatiche, contribuendo a definire strategie di conservazione più efficaci. La ricerca si concentra sulla mappatura delle aree in cui il potoroo potrebbe trovare condizioni favorevoli per la sopravvivenza.

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Analizzando il DNA nelle feci, i ricercatori cercano nuovi habitat per salvare il potoroo di Gilbert, considerato il marsupiale più raro del pianeta: ne restano in tutto meno di 150 individui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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