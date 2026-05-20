Il disagio giovanile sta cambiando forma un ragazzo su cinque ha pensato di farsi del male cresce l’esclusione sociale

Un nuovo rapporto sulladisagio giovanile evidenzia come un quinto dei giovani abbia pensato di farsi del male, mentre cresce il numero di ragazzi che si sentono esclusi socialmente. Lo studio, presentato durante un evento a Roma, mostra che lo sport rappresenta una presenza positiva per molti, ma non riesce a prevenire una sofferenza spesso nascosta. L’indagine si basa su dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile.

Lo sport tiene in equilibrio, ma dentro molti ragazzi cresce una sofferenza silenziosa. È quanto emerge dal nuovo Rapporto nazionale sul disagio giovanile dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, presentato oggi durante la Maratona Bullismo 2026 a Roma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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