Il Convento di Montecarlo bene culturale

Il 23 maggio 2026 il Convento di Montecarlo sarà aperto al pubblico per una giornata dedicata alla sua storia, alle opere d’arte e alle attività future. L’evento coinvolgerà studiosi, istituzioni e cittadini, offrendo l’opportunità di visitare il complesso monumentale, che si trova nel territorio di Arezzo. Durante la giornata saranno organizzate visite guidate e incontri per approfondire le caratteristiche architettoniche e culturali del convento, considerato un bene culturale di rilievo.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Sabato 23 maggio 2026 il Convento di Montecarlo aprirà le proprie porte a studiosi, istituzioni e cittadini per una giornata dedicata alla storia, all’arte e al futuro di uno dei complessi monumentali più suggestivi del territorio. Il convegno “”, promosso dalla Fondazione Be.St. in collaborazione con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, sarà l’occasione per approfondire il valore storico, architettonico e culturale del convento e per raccontare il percorso di recupero che negli ultimi anni sta restituendo nuova vita al complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Convento di Montecarlo bene culturale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al Convento di Montecarlo un “Omaggio a Maria” tra musica e spiritualitàArezzo, 6 maggio 2026 – Al Convento di Montecarlo un “Omaggio a Maria” tra musica e spiritualità. Melilli: il municipio diventa bene culturaleLa Regione Siciliana ha appena elevato il palazzo municipale di Melilli a bene di interesse culturale con un decreto firmato il 6 marzo 2026. Il Convento di Montecarlo bene culturaleSabato 23 maggio dalle 9 una giornata di studi dedicata al patrimonio storico e artistico del complesso conventuale ... lanazione.it Omaggio a Maria a San Giovanni ValdarnoAl Convento di Montecarlo: musica sacra e canto medievale nella chiesa di San Giovanni Battista. msn.com