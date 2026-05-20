Il Convento di Montecarlo bene culturale
Il 23 maggio 2026 il Convento di Montecarlo sarà aperto al pubblico per una giornata dedicata alla sua storia, alle opere d’arte e alle attività future. L’evento coinvolgerà studiosi, istituzioni e cittadini, offrendo l’opportunità di visitare il complesso monumentale, che si trova nel territorio di Arezzo. Durante la giornata saranno organizzate visite guidate e incontri per approfondire le caratteristiche architettoniche e culturali del convento, considerato un bene culturale di rilievo.
Arezzo, 20 maggio 2026 – Sabato 23 maggio 2026 il Convento di Montecarlo aprirà le proprie porte a studiosi, istituzioni e cittadini per una giornata dedicata alla storia, all’arte e al futuro di uno dei complessi monumentali più suggestivi del territorio. Il convegno “”, promosso dalla Fondazione Be.St. in collaborazione con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, sarà l’occasione per approfondire il valore storico, architettonico e culturale del convento e per raccontare il percorso di recupero che negli ultimi anni sta restituendo nuova vita al complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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