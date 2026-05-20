Il consorzio ravennate si allarga e acquisisce la residenza per anziani | Tutto il personale sarà mantenuto

Il consorzio ravennate ha annunciato l'acquisizione della comunità alloggio per anziani “Il Sole del Sorriso”, una struttura situata in via Mura di Porta Serrata a Ravenna. La notizia riguarda l’ampliamento dei servizi dedicati alla terza età offerti dal consorzio Solco Ravenna, che ha deciso di mantenere l’intero personale presente nella struttura. La comunità alloggio ora fa parte del network del consorzio, contribuendo a rafforzare l’offerta di servizi per gli anziani nella zona.

Si amplia l’offerta di servizi dedicati alla terza età del consorzio Solco Ravenna, che ha acquisito la comunità alloggio per anziani “Il Sole del Sorriso”, struttura situata a Ravenna in via Mura di Porta Serrata. La struttura, già attiva e conosciuta sul territorio cittadino, può ospitare fino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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