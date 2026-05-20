Il consorzio ravennate si allarga e acquisisce la nota residenza per anziani

Il consorzio di Ravenna ha ampliato le sue attività nel settore assistenziale, acquisendo una residenza per anziani nota come “Il Sole del Sorriso”. La struttura si trova in via Mura di Porta Serrata e offre servizi dedicati alla terza età. Questa operazione rappresenta un incremento dell’offerta di strutture assistenziali gestite dal consorzio, che si occupa di servizi rivolti alla popolazione anziana nella zona di Ravenna. La transazione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

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Si amplia l’offerta di servizi dedicati alla terza età del consorzio Solco Ravenna, che ha acquisito la comunità alloggio per anziani “Il Sole del Sorriso”, struttura situata a Ravenna in via Mura di Porta Serrata. La struttura, già attiva e conosciuta sul territorio cittadino, può ospitare fino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dopo 56 anni, La Tramontana diventa residenza per anzianiGiuseppe Bernardi, noto come Pino, chiude dopo cinquantasei anni la gestione diretta del ristorante La Tramontana a Villa Verucchio, trasformando lo... I bambini piantano 24 alberi alla residenza anzianiUn incontro speciale nel giardino della Casa residenza anziani Sassoli di Lugo: due generazioni si sono strette la mano attorno a una vanga e a un... Villaggi della Toscana da visitare reddit Il Consorzio si tinge d’azzurroQuattro giovani pallavolisti di squadre ravennati (2 dell’Olimpia Teodora e 2 della Consar) sono stati convocati per i collegiali delle rispettive nazionali di categoria. Si tratta, sottolinea il ... ilrestodelcarlino.it Nasce nel Ravennate il tortellino di Mora romagnolaNasce il Tortellino di Mora Romagnola, progetto gastronomico che unisce tradizione romagnola e inclusione sociale. Il prodotto è frutto della collaborazione tra il Gruppo Spadoni e Botteghe e Mestieri ... ansa.it