Il Comune è la priorità

Un candidato di 55 anni, educatore professionale e docente, ha annunciato la sua candidatura a sindaco con la lista ‘Futuro Campofilone’. La sua campagna si concentra sull’obiettivo di mettere al primo posto le esigenze del Comune. La presentazione ufficiale è avvenuta in un incontro pubblico, nel quale ha illustrato le sue intenzioni di migliorare i servizi e le infrastrutture locali. La sua candidatura viene sostenuta da una lista composta da diversi cittadini e professionisti del territorio.

Riccardo Verdecchia, educatore professionale e docente di 55 anni, è il candidato sindaco a capo della lista ‘Futuro Campofilone’. Perché candidarsi? "Credo maturi i tempi per rendermi disponibile e mettermi al servizio della popolazione, con le mie competenze e il mio tempo a totale disposizione dei cittadini, trasformando la politica in ascolto attivo e risoluzione dei problemi quotidiani". Quali i punti del programma? "Il nostro obiettivo è rendere Campofilone vivibile, inclusiva, attrattiva e smart. Le ragioni principali sono quelle di voler mettere al centro i cittadini, ascoltandoli, e difendere l’identità e le tradizioni del paese, promuovendo cultura, turismo e prodotti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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How to make architecture a political priority

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