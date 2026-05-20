Il clima cambia le foreste lo scenario al 2100

Secondo uno studio recente, il cambiamento climatico potrebbe portare a una trasformazione radicale delle foreste europee entro il 2100. Le specie di alberi si troverebbero a competere in modo diverso, con alcune latifoglie decidue che potrebbero beneficiare rispetto alle conifere, oggi predominanti in molte zone. Questi mutamenti potrebbero alterare significativamente la composizione e la distribuzione delle foreste nel continente, modificando gli equilibri tra le diverse specie arboree.

(Adnkronos) – Il cambiamento climatico potrebbe modificare profondamente gli equilibri competitivi tra le principali specie arboree europee, favorendo alcune latifoglie decidue e penalizzando molte conifere che oggi dominano vaste aree del continente. Nello scenario climatico più severo, circa 96 milioni di ettari di foreste europee potrebbero sperimentare un cambiamento della specie dominante entro il 2100.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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