Il centrosinistra spreca la vittoria del No al referendum | il soufflé si sta afflosciando

Il centrosinistra aveva accolto con entusiasmo la vittoria del No al referendum, considerando l’esito favorevole come un risultato importante. Tuttavia, con il passare dei giorni, l’effetto si sta ridimensionando e l’attenzione si sta spostando su altri temi. I segnali di un calo di interesse sono evidenti e alcuni analisti parlano di un “afflosciamento” dell’effetto iniziale. La dinamica politica continua a evolversi, lasciando intendere che l’onda di entusiasmo potrebbe presto attenuarsi.

Piatto delicato servito nelle grandi occasioni, il soufflé va consumato immediatamente dopo essere uscito dal forno. Altrimenti si affloscia e diventa immangiabile. La vittoria del No al referendum sulla giustizia è un soufflé dimenticato dai commensali vittoriosi del centrosinistra e lasciato ammuffire in un angolo della dispensa, nel buio delle buone intenzioni tradite. Ricordate? Prima il programma, poi la coalizione di chi ci sta e soltanto allora la scelta del candidato premier. Invece, le solute risse sui nomi e addio ai contenuti. La vittoria ottenuta riportando alle urne legioni di elettori renitenti doveva trasformarsi nella pedana di lancio del campo progressista; nel viatico per battere la destra alle prossime politiche in agenda nel settembre 2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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