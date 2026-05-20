Il castello verso il ritorno alla città | con 3 milioni diventa un polo culturale accessibile

CAROVIGNO - Dopo aver superato le fasi di verifica e valutazione, il progetto del Comune di Carovigno intitolato "Il Castello si racconta - Valorizzazione, innovazione e accessibilità del Castello Dentice di Frasso" è stato ufficialmente finanziato con quasi 3 milioni di euro dal Dipartimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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MONTONE-CITTA' DI CASTELLO 2-1 HL PROMOZIONE A 24 novembre 2025

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